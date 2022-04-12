Зеленський підписав закон про повну гарантію повернення банківських вкладів

Президент Володимир Зеленський підписав закон №2180-XI про повне гарантування державою вкладів фізосіб на період воєнного стану та три місяці після його завершення. Про це заявив голова комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев, повідомляє Корреспондент.

Закон також встановлює, що згодом максимальна сума відшкодування за вкладами становитиме 600 тисяч грн у порівнянні з 200 тисячами грн.

Також до загальної системи гарантування вкладів буде включено державний Ощадбанк, який сьогодні єдиний має 100% гарантію вкладів. Власники депозитів в Ощадбанку терміном понад 12 місяців після набуття чинності законом отримають право на дострокове їх отримання.

При цьому вкладення у депозитні та ощадні сертифікати банку вкладами не є.

Крім того, закон скасовує зобов'язання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за векселями, виданими ним у 2015-2016 роках Мінфіну. Станом на вересень 2021 року залишок він становив 45,7 млрд грн за номіналом векселів та понад 62,5 млрд грн відсотків, які мають бути нараховані до 2031 року.

Закон також доручає Рахунковій палаті невідкладно провести аудит роботи ФГВФО у 2016-2019 роках.