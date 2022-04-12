У Британії задокументували застосування касетних боєприпасів у Харкові

Британська некомерційна організація Airwars опублікувала звіт про використання російськими військами касетних боєприпасів у Харкові, повідомляє Корреспондент.

Задокументовано загалом 26 місць ударів площею 350 метрів. Проаналізовано, зокрема, обстріл дитячої лікарні та Центру служби крові у лютому.

"Касетні боєприпаси можуть мати дальність ураження приблизно від 100 метрів (що дорівнює розміру футбольного поля) і в багато разів більше - залежно від висоти, на якій вони здетонують" , - йдеться у звіті.

Експерти, що відповідали на питання Airwars, заявили, що широке поширення пошкоджень у Харкові може свідчити про те, що РФ підриває касетні боєприпаси на більшій висоті, ніж зазвичай, і припускають, що удар був завданий однією ракетою.