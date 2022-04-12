Макрон про візити до України: "не хочу йти на поводу у моди"

Президент Франції Еммануель Макрон ще раз заявив, що поки не планує відвідувати Київ. Він додав, що не хоче "йти на поводу у моди", пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Як пише Le Figaro, під час пресконференції в Мюлузі президент Франції заявив, що не хоче "йти на поводу у моди" і відвідати Україну після візитів ряду європейських лідерів і голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен. При цьому Макрон вважав візит до столиці України корисним.

"Я просто вважаю, що покликання президента республіки - продовжувати говорити з усіма і всіма, і їхати до Києва щось пропонувати, але не раніше" , - додав він.

Нагадаємо, раніше Макрон заявив, що прагне приїхати до Києва для досягнення конкретного результату в питанні припинення війни Росії проти України, а не просто заради візиту.