Облрада: окупанти намагаються створити картинку "покинутої" Херсонщини

Загарбники намагаються створити для мешканців Херсонщини картинку, що українська влада область «покинула». Про це заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, повідомляє Укрiнформ.

«Офіційних гуманітарних коридорів немає. Сьогодні вже зрозуміло чому. Окупантам вони не те, що не потрібні – вони для них небезпечні! Вони всіляко намагаються створити для наших мешканців картинку «кинутої» області, яку вони звільнили і яку нібито «кинув Київ». Ще раз звертаюся до всіх жителів Херсонської області – не ведіться! Херсонщина була, є і буде Україною» , - написав Соболевський у Фейсбуці.

Він наголосив, що ситуація в області залишається складною та напруженою. Щодня поповнюється статистика зниклих людей і випускають далеко не всіх. Виявляється колосальний тиск на місцеву владу. Лікарні працюють, але щодо окремих груп ліків ситуація просто катастрофічна.

Обласні енергосервісні підприємства та ДСНС продовжують функціонування, хоч і "в надзвичайно складних умовах", наголосив Соболевський.

Водночас, за словами чиновника, окупанти посилили роботу з фільтрації населення на блокпостах: "Намагаються виловити тих, кого вважають для себе в області небезпечними".

Він рекомендує обов'язково носити з собою документи, що засвідчують особу.

Як повідомлялося раніше, на Херсонщині загарбники блокують «зелені коридори» для постачання продовольства та ліків, евакуацію, викрадають активістів, керівників громад, депутатів. На тимчасово захопленій території регіону вичерпуються ресурси, зупинився бізнес.

У Херсоні російські окупанти захопили гуманітарний хаб, організований для допомоги херсонцям та медустановам. Вони відібрали медикаменти, які намагалися завезти до Херсона волонтери.

Президент Володимир Зеленський відзначив Херсоні спеціальним званням «Місто-герой».

Міський голова Херсона Ігор Колихаєв просить розблокувати проплати для комунальних підприємств.