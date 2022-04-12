Штайнмайєр підтримав постачання німецької зброї Україні

Берлін постачатиме зброю до зони воєнних дій попри те, що це суперечить філософії безпеки, яку Німеччина сповідувала донедавна. З такою Росією, після того, як її воєнні злочини побачив світ, не може бути повернення до нормальних відносин. Про це заявив президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр, повідомляє Укрiнформ.

Як підкреслив президент Німеччини, Берлін постачатиме зброю Україні, хоча ще донедавна це не відповідало філософії безпеки Берліна. За його словами, уряди Німеччини та Польщі тісно співпрацюють щодо кроків на підтримку України.

"Ми солідарні з Україною" , - наголосив Штайнмаєр під час спільної пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Варшаві.

Він підкреслив, що Путіну не вдалося поділити Європу, вона, навпаки, зміцнилися у протидії зовнішній агресії.

"Не може бути повернення до нормальних відносин з такою росією. російські воєнні злочини побачив увесь світ. Їх потрібно задокументувати і розслідувати, а винуватців і тих, хто приймав політичні рішення, треба притягнути до відповідальності" , - наголосив Штайнмаєр.

На його переконання, російське варварство в Україні має припинитися. Він закликав президента Росії припинити бойові дії, а також дозволити евакуацію цивільного населення з Маріуполя.

Коментуючи питання санкцій, Штайнмаєр зазначив, що країни ЄС мають збільшити економічний тиск на Росію. Він повідомив, що усі країни намагатимуться зменшувати експорт енергоносіїв з РФ, зауваживши, що імпорт газу з Росії до ФРН впав з 60% до 40%.

"Можна сказати, що це все ще багато, але на підставі цих даних видно, що ми серйозно ставимося до зменшення енергетичної залежності від Росії" , - заявив президент ФРН.

Він додав, що з огляду на структуру німецької економіки "немає можливості відмовитися від російських енергоносіїв так швидко, як того дехто очікує".