Ціни на нафту зросли на 6%

Нафтові котирування активно зростають 12 квітня, відновлюючись після різкого зниження за підсумками попередньої сесії, повідомляє Економічна правда.

Червневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures подорожчали на 5,62 долара (5,71%) – до 104,1 долара за барель.

Вартість ф'ючерсу на WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі підвищилася на 5,46 долара (5,79%) – до 99,75 долара за барель.

Напередодні Brent подешевшала на 4,2%, WTI – на 4%

Інвестори стежать за ситуацією з коронавірусом у Китаї та за санкціями проти РФ. Певну підтримку котируванням надають повідомлення про пом'якшення коронавірусних обмежень у Шанхаї – великому промисловому місті Китаю, на яке припадає до 4% споживання нафти в країні.

ОПЕК знизила прогноз темпу зростання попиту на нафту у 2022 році майже на 0,5 млн барелів на добу – до 3,7 млн б/д, йдеться у щомісячному звіті організації. Тепер прогнозується, що за підсумками 2022 року світовий попит становитиме в середньому 100,5 млн б/д.