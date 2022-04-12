Верещук повідомила про евакуацію понад 2,6 тис українців

Упродовж 12 квітня із небезпечних населених пунктів Запорізької, Донецької та Луганської областей вдалося евакуювати 2 671 людину.﻿ Про це заявила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє Укрiнформ.

"За сьогодні евакуйовано 2 671 людину" , - зазначила Верещук у Телеграмі.

Вона повідомила, що з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2343 людини. Серед них, за її словами, 208 маріупольців та 2135 мешканців міст Запорізької області (Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь).

Водночас колони автобусів, які виїхали із Запоріжжя для евакуації людей з Бердянська, Токмака та Енергодара, російські загарбники продовжують блокувати на блокпості у Василівці, поінформувала віцепрем’єр. «Ми шукаємо можливості для розблокування проїзду автобусів різними шляхами”, - додала Верещук.

Також вона розповіла, що з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Попасна Луганської області вдалося евакуювати 328 людей.