У РФ криміналізували відмову від участі у війні проти України

У Росії запровадили кримінальну відповідальність за відмову військовослужбовців брати участь у війні проти України, повідомляє Укрiнформ.

"У контрактах військовослужбовців збройних сил РФ додали пункти про кримінальну відповідальність за відмову від участі у так званій спецоперації на території України", - йдеться у статті Крим SOS.

Нововведення можуть торкнутися і кримчан, адже Росія поширює своє законодавство і на тимчасово окупований Кримський півострів.

Зазначається, що про нововведення з посиланням на джерело в українському розвідувальному співтоваристві заявив керівник Центру оборонних реформ, координатор Міжвідомчої платформи протидії гібридним загрозам, що здійснює діяльність у рамках співпраці Україна-НАТО Олександр Данилюк.

За його словами, раніше більшість військових, які відмовлялися брати участь у бойових діях на території України, застосовувалася частина 3 ст. 332 Кримінального кодексу РФ - відмова від виконання наказу.

Відповідно до згаданої статті, військові отримували арешт до шести місяців, або обмеження у військовій службі на рік, або їх відправляли "на утримання у дисциплінарній військовій частині терміном до двох років". Тепер, зазначив він, за відмову від участі у "спецоперації" буде передбачено кримінальну відповідальність.