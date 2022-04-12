Гайдай повідомив, що з Луганщини вивезли весь хлор

З Луганщини вивезли весь хлор у Дніпро, провокації російських загарбників тепер не пройдуть. Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, повідомляє Укрiнформ.

«Ми сьогодні вивезли весь хлор у Дніпро. На нашому водоканалі воду тепер очищають дорогою, але абсолютно безпечною речовиною. ...Провокації не пройдуть! Росія не зможе повісити свої злочини на інших, їй доведеться взяти на себе відповідальність за знищення мирного населення України, оскільки міжнародні суди вже працюють над розслідуванням вчинених окупантами злочинів на території нашої держави» , - написав глава області у Телеграмі.

Він пояснив, що орки повідомили, що українська армія збирається підірвати 10 тонн хлору, які знаходяться на Попаснянському водоканалі у Білогорівці для очищення води. Хлор – отруйна речовина із жахливою дією на організм людини.

«З огляду на те, що за вісім років війни на Сході України жодна українська влада не розглядала військовий варіант повернення тимчасово окупованих територій, звинувачення у провокаціях з боку Росії безглузді. А тепер і цілковита брехня!» , – наголосив Гайдай.

Він наголосив, що ніколи Україна не завдасть шкоди своїм громадянам.