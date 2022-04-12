Мер: сім'ї загиблих захисників Ірпеня отримають матеріальну допомогу

Міська влада постраждалого та звільненого від російської окупації Ірпеня проголосувала за виділення грошової компенсації сім'ям загиблих захисників міста. Про це заявив мер міста Олександр Маркушин, повідомляє Корреспондент.

"Сьогодні на позачерговій сесії Ірпінської міськради було виділено по 100 000 грн сім'ям наших загиблих Героїв. Ми добре розуміємо, що це ніщо в порівнянні з тією втратою, яку зазнали батьки, дружини, діти, рідні... яку ми можемо зараз надати сім'ям загиблих захисників Ірпеня. Обіцяю надалі ніколи не залишати ці сім'ї наодинці зі своїм горем" , – написав міський голова.

Як повідомлялося, Ірпінь звільнили від окупантів 28 березня.