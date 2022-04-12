Huawei відключила в магазині програм підтримку російських карт "Мир"

Китайська компанія Huawei відключила підтримку карток "Мир" у фірмовому магазині додатків AppGallery, на що стали скаржитися власники пристроїв компанії, повідомляє Укрiнформ.

Згідно з інформацією Інтерфакс, при спробі оплати карткою "Мир" платіж відхиляється, магазин пропонує використовувати інший спосіб платежу або спробувати пізніше.

У понеділок банк "Відкриття" повідомив, що Huawei видалила його програму з AppGallery. З магазину також зникли додатки Промзв'язку банку (ПСБ) та ВТБ. Раніше програми цих банків були видалені з App Store та Google Play.

Оплата картками "Світ" у AppGallery стала доступна користувачам нещодавно, наприкінці січня.

Як повідомлялося раніше, США та ЄС ввели блокуючі санкції проти ВТБ, ПСБ та "Відкриття" через війну, розпочату росією в Україні. Компанія Apple призупинила підтримку карток "Мир" у платіжному сервісі Apple Pay ще 25 березня.