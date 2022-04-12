Українські військові їдуть на навчання до Великобританії

Українські військові найближчими днями прибудуть до Великої Британії, де навчатимуться працювати з британською бронетехнікою, яку Великобританія поставить до України. Про це повідомив міністр збройних сил Джеймс Хіпі. Про це пише видання Mirror, повідомляє Корреспондент.

"120 броньованих машин перебувають у процесі підготовки. І українські війська, які їх експлуатуватимуть, найближчими днями прибудуть до Великобританії, щоб навчитися керувати цими машинами" , - сказав Хіпі в ефірі однієї з радіостанцій.

Він додав, що Великобританія посилить свою підтримку українській армії, попередивши, що "розглядаються всі варіанти", якщо буде встановлено, що Росія здійснила хімічну атаку у Маріуполі.