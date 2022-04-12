Джонсон обговорив з Байденом підсумки зустрічі із Зеленським

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон розповів президенту США Джо Байдену про підсумки своєї поїздки до Києва минулої суботи. Про це Джонсон повідомив у соцмережах, повідомляє Корреспондент.

"Щойно говорив з президентом США і поінформував його про мою зустріч з президентом Зеленським у Києві в ці вихідні" , - написав Джонсон у Twitter.

За його словами, увага двох країн, як і раніше, зосереджена на підтримці президента Зеленського та українського народу у боротьбі за свободу.

"Не можна допустити, щоб варварська витівка Путіна увінчалася успіхом" , - наголосив Джонсон.

Сторони також домовилися збільшити економічний тиск на Росію. Одним із головних завдань Джонсон та Байден окреслили припинення залежності Заходу від російських енергоносіїв. Крім того, вони вирішили посилити військову та економічну допомогу Україні.

Нагадаємо, минулої суботи прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон побував у Києві та пообіцяв надати Україні 120 бронемашин та нові протикорабельні ракетні системи.