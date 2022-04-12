Місія французьких розслідувачів прибула в Україну

В Україну прибула місія французьких експертів. Вони допоможуть розслідувати воєнні злочини російських військових. Про це заявила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова під час спільної роботи у місті Буча, повідомляє Корреспондент.

"Представники правоохоронних органів Франції приєдналися до нашого фронту справедливості. Колеги із французької жандармерії та медичної служби Збройних Сил Французької Республіки прибули в Україну, щоб допомогти у розслідуванні вбивств російськими військовими людей у ​​Київській області" , - сказала﻿ вона.

У складі групи судово-медичні експерти, експерти з балістики, фахівці з питань ДНК-аналізу, експерт з дактилоскопування, вибухотехнік, експерт огляду місця злочину та помічники слідчих.

З собою експерти привезли ДНК-лабораторію та необхідне обладнання для огляду тіл та упізнання. Місія працюватиме в Україні 15 днів. Зібрані докази будуть використовуватися у національних розслідуваннях, а також їх можуть передати до Міжнародного кримінального суду.

Венедіктова додала, що у Бучі вже завершилася ексгумація 49 тіл із братської могили біля місцевого храму. Поруч знайдено ще три поховання.

За словами генпрокурора, 13 квітня розпочинається розкопка ще одного великого поховання. За попередніми даними, там від 40 до 60 тіл загиблих. До роботи приєднаються французькі спеціалісти.