Україна отримає $1,5 млрд від Світового банку

Країни-донори та отримувачі Міжнародної асоціації розвитку (IDA), що є частиною Світового банку, схвалили виділення допомоги Україні в $1 млрд і Молдові $100 млн у зв’язку із вторгненням Росії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявив президент Світового банку Девід Малпасс.

"Світовий банк готує операцію майже на $1,5 млрд для України, щоб підтримати продовження основних державних послуг під час війни" , — сказав він.

У цю суму включено загадану допомогу IDA.

Він нагадав, що після вторгнення Група Світового банку надала Україні оперативну фінансову підтримку, щоб допомогти уряду надавати критично важливі послуги населенню, включаючи заробітну плату працівникам лікарень, пенсії та соціальні програми для вразливих верств населення.

Через Міжнародну фінансову корпорацію (IFC) Група також надала негайний оборотний капітал компаніям, які здійснюють постачання до України, додав він.

Малпасс сказав, що банк також аналізує глобальні наслідки війни в Україні, у тому числі стрибок цін на продукти харчування та енергоносії, і готує екстрені заходи реагування на кризу, які нададуть цілеспрямовану підтримку країнам, що розвиваються.

Міжнародна асоціація розвитку (IDA) — кредитна організація, що входить до групи Світового банку і допомагає найбіднішим країнам, створена в 1960 році. Вона надає довгострокові кредити (на 30−40 років) з нульовою або низькою процентною ставкою та гранти. Понад половина країн IDA отримують усю або половину допомоги на умовах грантів, які взагалі не передбачають погашення.

Донори IDA зустрічаються раз на три роки для поповнення ресурсів IDA та перегляду її політики. Останнє поповнення ресурсів IDA було завершено у грудні 2021 року у розмірі $93 млрд для 74 країн IDA на 2022−2025 роки.