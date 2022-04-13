Білорусь запровадила обмеження на вивезення продтоварів

У білоруському уряді таке рішення пояснили захистом внутрішнього ринку через підвищений попит у прикордонних районах на бакалійні товари, повідомляє UBR.

Уряд Білорусі запровадив обмеження вивезення окремих видів продовольчих товарів. За межі Євразійського економічного союзу заборонили вивозити понад 1 кг гречаного та пшеничного борошна, окремих видів круп, цукру, солі, макаронних виробів, олії. М'ясних, молочних та рибних консервів можна завозити не більше 3 банок.

Як зазначили у білоруському уряді, таке рішення ухвалено з метою захисту внутрішнього ринку у зв'язку з підвищеним попитом у прикордонних районах на бакалійні товари, які фізособи набувають комерційними партіями для вивезення за межі Білорусі. Обмеження не поширюється на товари, придбані у магазинах безмитної торгівлі.