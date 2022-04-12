СБУ повідомила про затримання Медведчука

Співробітники СБУ затримали нардепа від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, який втік раніше з-під домашнього арешту. Фото з ним з'явилося на офіційному Telegram-каналі президента України Володимира Зеленського.

"Проведено спецоперацію завдяки СБУ. Молодці! Подробиці пізніше" , - йдеться у повідомленні.

На опублікованому фото Медведчук одягнений у військову форму ЗСУ.

Пресслужба Служби безпеки України також оприлюднила фото Медведчука у камуфляжі Збройних сил України та наручниках на руках.

Очільник СБУ Іван Баканов пообіцяв, що таку участь чекає на всіх проросійських діячів та агентів російських спецслужб в Україні.

27 лютого стало відомо, що народний депутат Віктор Медведчук, підозрюваний у держзраді, втік із-під домашнього арешту.

Радник голови МВС Антон Геращенко висловив упевненість, що Медведчук достеменно знав, що буде повномасштабне вторгнення, і тому його дружина Оксана Марченко втекла з України через Білорусь.

18 березня суд дозволив заарештувати Віктора Медведчука.