Генштаб: РФ безуспішно намагалася покращити становище на сході

На Донецькому напрямку ворожі війська продовжують інтенсивне застосування авіації та тактичних ракетних комплексів. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 12 квітня станом на 18:00, повідомляє Укрiнформ.

Зазначається, що протягом дня загарбники намагалися покращити тактичне становище в районах населених пунктів Попасна, Степове, Рубіжне та Нижнє, але успіху не мали.

За даними Генштабу, інженерні підрозділи збройних сил Російської Федерації намагаються відновити залізничні мости в районі Сватового. Тривають бої за Маріуполь.

На Південнобузькому напрямку противник намагається утримати захоплену територію, проводив повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами, обстрілював Миколаїв та Олександрівку із реактивних систем залпового вогню.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання щодо ізоляції району ведення бойових дій та ведення розвідки.

У повідомлення наголошується, що захисники України завдають ворогу втрат та поступово звільняють зайняті загарбниками території.

У Генштабі також заявили, що загроза застосування російськими військами ракетного озброєння для обстрілів об’єктів інфраструктури на всій території України залишається високою.

"Залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території України і ймовірність активізації дій окупаційних військ з метою просування до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей" , - зазначається у зведенні.

За даними Генштабу, триває перегрупування та переміщення підрозділів окупаційних військ до районів зосередження на Слобожанському і Донецькому напрямках. Водночас для недопущення фіксації місцевими мешканцями переміщення колон озброєння та військової техніки у прикордонних районах Курської, Брянської та Воронезької областей Російської Федерації під виглядом високого рівня "терористичної загрози" посилено адміністративно-поліцейський режим.

Одночасно ворог здійснює прискорену підготовку молодших спеціалістів у Східному військовому окрузі РФ, злагодження підрозділів Росгвардії та їх переміщення до прикордонних з Україною районів, поінформували у Генштабі ЗСУ.

Зазначається також, що російське командування переглядає умови контрактів для узаконення участі у бойових діях за межами Росії та унеможливлення їх розірвання з боку військовослужбовців.

У Генштабі повідомили, що на Волинському та Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

На Сіверському напрямку тривають планові заходи оперативної та бойової підготовки підрозділів збройних сил республіки Білорусь. Окремі військові підрозділи цієї країни продовжують виконувати завдання з посилення українсько-білоруської ділянки державного кордону.

Тим часом у РФ завершується переміщення підрозділів 41-ї загальновійськової армії та 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу до визначених районів Бєлгородської та Воронезької областей.

На Слобожанському напрямку триває часткове блокування міста Харкова. Загарбники продовжують застосовувати артилерію та реактивні системи залпового вогню для руйнування житлових масивів міст Харків, Дергачі та П’ятихатки.

В районі міста Ізюм окупанти проводили перегрупування підрозділів, поповнювали запаси матеріально-технічних засобів та зосереджували увагу на утриманні понтонної переправи через Сіверський Донець. Водночас триває повітряна розвідка району із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Для посилення угруповання у зазначений район переміщено окремі підрозділи 1-ї танкової армії збройних сил Російської Федерації, зазначили у Генштабі.

Повідомляється, що на Донецькому напрямку російські війська продовжують інтенсивне застосування авіації та тактичних ракетних комплексів.