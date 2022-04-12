Арахамія спростувала заяву РФ про зміну домовленостей України

Україна у переговорах з Російською Федерацією дотримується Стамбульського комюніке і не змінювала своїх позицій. Про це заявив глава української переговорної делегації, керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє Укрiнформ.

"Українська сторона дотримується Стамбульського комюніке і не змінювала своєї позиції, попри заяви міністра закордонних справ Росії. Єдина відмінність полягає в тому, що ми не беремо до уваги всі додаткові питання, які не були включені до Стамбульського комюніке. Можливо, це і викликало невірну інтерпретацію поточного стану переговорного процесу" , – наголосив Арахамія у Телеграмі.

Він також розповів, що переговори щодо угоди про гарантії безпеки для України продовжуються в онлайн-режимі.

Як повідомлялося, президент Росії Володимир Путін заявив, що переговори з Україною зайшли в глухий кут. Зокрема, за його словами, українська сторона відійшла від своїх домовленостей у Стамбулі.