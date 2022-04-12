ООС: за добу ЗСУ відбили на Донбасі шість ворожих атак

Українські військовослужбовці у районі операції Об'єднаних сил протягом доби успішно відбили 6 ворожих атак. Про це повідомила пресслужба ООС, повідомляє Укрiнформ.

«Завдяки вмілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об'єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 6 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам» , - йдеться у Фейсбуці.

Зазначається, що знищено 2 одиниці автомобільної техніки та 3 артилерійські системи супротивника.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили російський гелікоптер і два безпілотні літальні апарати.