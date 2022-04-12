Прокуратура оголосила підозру автору книги "денацифікація України"

Російський журналіст та публіцист Армен Гаспарян отримав першу в Україні підозру у публічних закликах до геноциду українського народу. Про це заявляє пресслужба Офісу генпрокурора, повідомляє Корреспондент.

"За даними слідства, підозрюваний, який є автором книги "денацифікація України". Країна невивчених уроків, у своєму творі системно просував твердження про неспроможність української держави до подальшого існування, неповноцінності та другосортності української нації. Автор закликав владу РФ провести так звану "денацифікацію" України. У тому числі шляхом військових дій на її території та забезпечення повного зовнішнього контролю" , - йдеться в заяві .

Зазначається, що 46-річний журналіст вважав за необхідне геноцид українського народу. Серед його ідей – фільтраційні та концентраційні табори для громадян України та навіть їхнє повне знищення.

Твердження з книги Гаспаряна неодноразово використовувалися вищим політичним та військовим керівництвом РФ для виправдання військової агресії проти України. При цьому книга була закуплена керівниками справами президента РФ для вивчення та використання посадовими особами.