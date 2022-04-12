Полтавська ОВА: РФ завдала ракетного удару по Миргороду

Армія РФ увечері у вівторок, 12 квітня, запустила дві ракети по місту Миргород Полтавської області. Наслідки уточнюються. Про це заявив голова регіону Дмитро Лунін, повідомляє Корреспондент.

"Знову під воро﻿жим ударом - інфраструктура Миргорода. Два "прильоти". Постраждалі і наслідки уточнюємо" , - поінформував він у Телеграмі.

Наголошується, що це третя атака ворога на Миргород. Так, 2 квітня внаслідок обстрілу було пошкоджено злітну смугу, інфраструктуру аеродрому та сталося загоряння складу паливно-мастильних матеріалів.