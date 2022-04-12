Шмигаль заявив про старт роботи над опитувальником від ЄС
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив про початок Україною роботи над опитувальником для набуття статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Про це він сказав на брифінгу, повідомляє Укрінформ.
"Зустрілися з керівництвом Європейського Союзу в Києві. Отримали опитувальник, який маємо заповнити, аби отримати статус кандидата на членство в ЄС. Почали працювати над ним. Очікуємо, що такий статус Україна зможе отримати вже не пізніше червня цього року", - сказав Шмигаль.
Як повідомлялося, очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва 8 квітня передала Президенту України Володимиру Зеленському опитувальник для набуття статусу кандидата на членство в ЄС.