Шмигаль заявив про старт роботи над опитувальником від ЄС

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив про початок Україною роботи над опитувальником для набуття статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.﻿ Про це він сказав на брифінгу, повідомляє Укрінформ.

"Зустрілися з керівництвом Європейського Союзу в Києві. Отримали опитувальник, який маємо заповнити, аби отримати статус кандидата на членство в ЄС. Почали працювати над ним. Очікуємо, що такий статус Україна зможе отримати вже не пізніше червня цього року" , - сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва 8 квітня передала Президенту України Володимиру Зеленському опитувальник для набуття статусу кандидата на членство в ЄС.