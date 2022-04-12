Арестович: Медведчука затримали не в Києві
Українського депутата від Партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука затримали не в Києві. Про це, із посиланням на заяву радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича в інтерв'ю Марку Фейгіну, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.
"Медведчук не був у Києві. Його взяла Служба безпеки України, яка, скажімо так делікатно, шукала, шукала і знайшла", - зазначив Арестович.
Він також додав, що будуть з'ясовуватися всі подробиці, як Медведчуку вдалося покинути свій будинок і втекти з міста.
"Зараз він розповість багато всього цікавого про все, в тому числі і як збігав", - підкреслив радник Єрмака.
Віктор Медведчук (фото: СБУ)
Арестович зазначив, що Медведчук - "дуже цінний ресурс", який може розповісти, про організацію антиукраїнського руху в Україні, і про підготовку війни.
При цьому він зазначив, що більш детальну інформацію про затримання Медведчука президент Володимир Зеленський розповість пізніше.