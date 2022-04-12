Штайнмаєр: Німеччина постачатиме зброю Україні

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив про готовність країни переглянути філософію безпеки, і наголосив, що Берлін буде поставляти зброю Україні.﻿ Про це, посилаючись на інтерв'ю Штайнмаєра німецькому журналу Der Spiegel, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Він зазначив, що військові злочини армії РФ в Україні повинні бути розслідувані, а винуватців необхідно притягнути до відповідальності.

"Кожен, хто несе відповідальність за ці злочини, має зіткнутися з наслідками. У тому числі солдатів. У тому числі воєначальників. І, природно, тих, хто несе політичну відповідальність" , - наголошує Штайнмаєр.

За словами президента Німеччини, після побачених світом військових злочинів, повернення до нормальних відносин з РФ бути не може.

Штайнмаєр заявив про солідарність країни з Україною і зазначив, що Берлін буде поставляти зброю для українських Збройних Сил.