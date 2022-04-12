Зеленський обговорив з канцлером Австрії підсумки зустрічі з Путіним

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з канцлером Австрії Карлом Нехаммером обговорив його результати особистої зустрічі з Володимиром Путіним.﻿ Про це, і з посиланням на Spiegel, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Володимир Зеленський прокоментував свою розмову з канцлером Австрії:

"Говорив також сьогодні з Карлом Нехаммером, який напередодні зустрічався з главою Росії. Обмінялися деталями з приводу цієї зустрічі".