МВС: на Київщині через агресію РФ загинуло понад 720 мирних

У Київській області кількість загиблих цивільних в результаті повномасштабної військової агресії РФ перевищила 720 людей.﻿ Про це, із посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

"Кількість виявлених і оглянутих тіл загиблих мирних осіб на Київщині в результаті російської агресії становить вже більше 720 осіб, ще понад 200 осіб вважаються зниклими безвісти" , - заявив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Також у МВС повідомили, що з початку війни на території столичного регіону зафіксовано понад 3050 кримінальних проваджень щодо злочинів, скоєних російськими військовими.

Так, розслідується 1463 факти порушення законів і звичаїв війни - тобто воєнні злочини.

Крім того, було зареєстровано 233 кримінальні провадження щодо посягань на територіальну цілісність і недоторканність України.