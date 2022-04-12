Байден назвав Путіна диктатором, який здійснює геноцид

Президент США Джо Байден назвав російського колегу Володимира Путіна диктатором, який здійснює "геноцид на іншому кінці світу", маючи на увазі повномасштабну військову агресію РФ проти України.﻿ Про це, із посиланням на американський канал NBC News, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Таке висловлювання американського лідера прозвучало в Айові, де він висловив жаль з приводу стрибка цін на газ.

"Ваш сімейний бюджет, ваша здатність поповнити свій бак - ніщо з цього не повинно залежати від того, чи оголосить диктатор війну і чи здійснить геноцид на іншому кінці світу" , - сказав Байден.

Варто зауважити, що перед цим президент США не став називати звірства російської армії в Бучі геноцидом, відповідаючи на питання журналістів, чи підходять там дії РФ під це визначення.