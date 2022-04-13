Зеленський – Байдену: тільки правда може протистояти злу

Президент України Володимир Зеленський прокоментував слова президента США Джо Байдена про геноцид українського народу і подякував йому за надану нашій країні підтримку.﻿ Про це, із посиланням на Twitter Володимира Зеленського, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"Вірні слова справжнього лідера. Тільки правді та називанню речей своїми іменами під силу протистояти злу" , - зазначив Зеленський.

Президент України також подякував США за надану досі допомогу, але не упустив можливість нагадати, що Україна терміново потребує важкої зброї. На думку Зеленського, воно здатне запобігти подальшим звірствам Росії.