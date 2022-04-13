На Донбасі відбито 6 атак РФ: є жертви серед цивільних

У Донецькій області в результаті російських обстрілів по населених пунктах поранення отримали троє мирних жителів, у тому числі дитина. Також зафіксована загибель цивільного, який отримав поранення в Луганській області.﻿ Про це, із посиланням на керівника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

"12 квітня внаслідок російських обстрілів на Донеччині поранено ще 2 людей, у тому числі 12-річного хлопчика. Також вдалося уточнити інформацію щодо одного пораненого у Мар'їнці. Крім того, сьогодні (у вівторок, - Ред.) в Бахмуті померла одна людина, яка одержала поранення на Луганщині" , - розповів він.

Так, зараз число убитих мирних громадян в Донецькій області в результаті повномасштабного вторгнення РФ становить вже 238 людей, ще 761 - отримав поранення.

Глава ОВА зазначив, що кількість жертв в Маріуполі та Волновасі в цей час встановити неможливо.