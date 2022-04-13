Шмигаль: посівна розпочалася в усіх областях, крім Луганської
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що посівна кампанія стартувала в більшості регіонів України, пише Константин Широкун, РБК-Україна.
Через військові дії весняні польові роботи довелося відкласти аграріям в Луганській області.
"У всіх областях, крім Луганської, розпочали посівну кампанію. Допомагаємо аграріям. Надали їм пільгове фінансування вже на 3,5 млрд грн. На сьогоднішньому засіданні Уряду прийняли рішення про максимальне спрощення реєстрації сільгосптехніки. Робимо це для того, щоб посівна і роботи в полі ніде не зупинялися", - зазначив прем'єр-міністр.