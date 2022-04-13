Шмигаль розповів, на що підуть виділені урядом кошти для ЗСУ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд виділив 33 мільярди гривень для ЗСУ і розповів, на що вони будуть витрачені.﻿, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

"Армія - ключовий пріоритет, тому минулого тижня додатково направили 33 млрд гривень для Збройних сил України і додатково 1,5 млрд гривень для Служби безпеки України" , - зазначив прем'єр-міністр.

Шмигаль пояснив, що 19 млрд гривень будуть спрямовані на закупівлю озброєння, 7 млрд гривень - на ремонт техніки та озброєння, 5 млрд гривень - на закупівлю речового майна та засобів індивідуального захисту військовим, 1,3 млрд гривень підуть на оперативне забезпечення.

Нагадаємо, Шмигаль домовився з президентом Швейцарії про конференцію з відновлення України.