Франція заморозила російські активи на 25,6 мільярда доларів

Міністерство фінансів Франції представило детальний список заморожених російських активів на суму 23,7 мільярда євро (25,6 мільярда доларів США), які були заблоковані після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого.﻿ Про це, посилаючись на прес-службу французького Мінфіну, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Як випливає з оприлюдненого списку, основну частину заморожених активів складають кошти Центрального Банку Росії - це 22,8 мільярда євро.

Також у переліку зазначаються: