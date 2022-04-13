Франція заморозила російські активи на 25,6 мільярда доларів
Міністерство фінансів Франції представило детальний список заморожених російських активів на суму 23,7 мільярда євро (25,6 мільярда доларів США), які були заблоковані після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого. Про це, посилаючись на прес-службу французького Мінфіну, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.
Як випливає з оприлюдненого списку, основну частину заморожених активів складають кошти Центрального Банку Росії - це 22,8 мільярда євро.
Також у переліку зазначаються:
- 33 об'єкти нерухомості із загальною вартістю 573,6 мільйона євро, у тому числі ряд адрес в Антібі, Сен-Жан-Кап-Ферра і Сен-Тропе на Французькій Рив'єрі,
- ще 178 мільярдів євро заморожених банківських активів,
- також 3 яхти на суму понад 125 мільярдів євро,
- 6 вертольотів на суму понад 60 мільйонів євро,
- 3 твори мистецтва на суму 7 мільйонів євро.