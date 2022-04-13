Мonobank пішов у мінус: співзасновник повідомив про збитки

За результатами першого кварталу 2022 року український банк monobank отримав збитки у сумі понад 100 млн гривень, повідомляє УНІАН.

Фінансову звітність за перший квартал до Нацбанку було відправлено 13 квітня, поділився в Telegram співзасновник monobank Олег Гороховський.

За його даними, для банку січень був дуже прибутковим, лютий закрито з невеликим плюсом, а березень був збитковим.

"Сумарний результат кварталу - збиток 109,6 млн грн, у т. ч. -548,2 млн грн - збитки березня" , - зазначив співзасновник фінустанови.

Варто зазначити, що monobank - це проект "Універсал Банку".