ЗМІ: Південна Корея направить до України додаткову нелетальну допомогу

Південна Корея планує надати Україні додаткову нелетальну допомогу в 1,6 млн доларів, пише Yonhap із посиланням на інформоване джерело, повідомляє Новое время.

За словами джерела, вже наступного тижня Сеул готується розпочати відправку в Україну таких предметів, як бронежилети, каски, медикаменти та продукти харчування, які готові до вживання.

Як вказує видання, незважаючи на заклики Києва надати зброю, Сеул стверджує, що існують обмеження на його відправлення в Україну.

Міністр оборони республіки Су Ук повторив цю позицію під час телефонних переговорів із міністром оборони України Олексієм Резніковим минулого тижня.

Зазначається, що новий пакет було підготовлено після того, як в березні Південна Корея відправила нелетальні військові та медичні товари на суму 800 тис. доларів на тлі закликів України надати підтримку у відбитті російського вторгнення.

11 квітня президент України Володимир Зеленський виступив у парламенті Південної Кореї, закликавши допомогти Україні важким озброєнням для протистояння ЗС РФ.

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