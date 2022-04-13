Україна завершила опалювальний сезон: у сховищах достатньо газу

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в нашій країні по завершенню нинішнього опалювального сезону в сховищах залишаються запаси газу обсягом 9 мільярдів кубометрів.﻿ Про це, із посиланням на звернення голови уряду, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Голова Кабміну назвав завершення цього опалювального сезону успішним.

Шмигаль констатував, в українських підземних сховищах залишаються 9 мільярдів кубічних метрів газу, а на складах також є 1 мільйон тонн вугілля.

"Починаємо підготовку до наступного опалювального сезону" , - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, Україна почала опалювальний сезон із запасами газу 18,9 млрд кубометрів.