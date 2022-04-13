"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних поїздів на 13 квітня

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на сьогодні, 13 квітня, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише прес-служба Укрзалізницi.

Евакуаційні поїзди на 13 квітня

Покровськ

16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп

Львів

15:00 - 236/235 Львів - Жмеринка

22:00 - 274/273 Львів-Полтава Пд.

Слов'янськ

17:00 - 274/273 Слов'янськ - Львів

Інший

06:00 - 209/210 Івано-Франківськ - Харків-Пас.

11:30 - 209/210 Харків-Пас. - Івано-Франківськ

14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозова

23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро

Нагадаємо, почав зростати попит на потяги із західних регіонів до центру України, оскільки люди повертаються додому.