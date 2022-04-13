Прогноз цін на паливо у квітні

Завдяки використанню стратегічних запасів нафти в США, ціни на бензин у світі знизились, повідомляє Сьогодні.

Американці відмовились від російської нафти, хоч імпортували з РФ понад 10% від загальної кількості. Як альтернативу, поки що США використовуватимуть свої запаси та шукатимуть нові джерела поставок.

Як розповів директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн в інтерв’ю, завдяки цьому Штати знизили попит на нафту в світі й на ринку одразу відбулось подешевшання – ціни на бензин впали на 5,4%.

Відповідно до заяви Джо Байдена, ще 30 країн планують зробити так само. Але таких заходів вистачить лише на 6 місяців. За цей час потрібно наростити видобування ресурсів у Саудівській Аравії, Венесуелі, Ірані та інших країнах і налагодити постачання.

"Ціни на пальне залежатимуть лише від того, що відбувається в світі. У березні через війну в Україні нафта подорожчала до 140 доларів за барель, що на 40% більше ніж до війни. Зараз ціни відкотились до 100 – 110 доларів, але стабільності немає", – наголосив Куюн.

Якими будуть ціни на пальне?

Тож споживачі не повинні очікувати на сильне здешевшання. Особливо, поки європейські постачальники пального виставляють вищі ціни через попит в Україні. Залишається сподіватися, що в квітні ціни на бензин залишаться в межах 40 гривень, а на дизель – у межах 42 гривень.

Якщо би влада вчасно не скасувала акциз на нафтопродукти та не зменшила ПДВ до 7%, то на ринку було б відчутне здорожчання. Українцям уже зараз довелося би платити понад 50 грн/л.

"За нашими оцінками, цей крок влади дозволив споживачам загалом зекономити на пальному до 5 млрд грн на місяць", – підкреслив Куюн.

Звідки постачатимуть бензин і дизель?

Україна залишиться активним імпортером на європейському ринку. Основні закупівлі відбуваються з Польщі, Румунії та Литви, але є й плани щодо розширення на порти й заводи в:

Нідерландах;

Італії;

Греції.

Окрім цього, США через європейські порти доставлятиме в Україну дизельне пальне. Перспективи для наших трейдерів є, хоч зараз купують не дуже багато.

"До війни Україна споживала 10 – 12 млн тонн на рік бензину, зараз цей показник різко впав. Польща споживає до 30 млн тонн, Німеччина – ще більше, тож законтрактувати потрібні нам об’єми цілком реально", – зауважив Сергій Куюн.

Ціна на європейське пальне висока, зокрема й через складну логістику. Із часом маршрути відпрацюють і можливе подешевшання. Очікується збільшення залізничних поставок, що є більш доступним варіантом для українських компаній.