Пентагон: дрони-камікадзе Switchblade вже доставили в Україну

Сполучені Штати доставили в Україну «значну кількість» дронів-камікадзе Switchblade, повідомляє Новое время.

Про це під час брифінгу повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.

Він нагадав, що США вирішили відправити 100 таких дронів, з них в Україну вже доставили "значну кількість".

"Мине не так багато часу, перш ніж решта опиняться в країні" , - додав Кірбі.

Представник Пентагону також не виключив додаткових постачань дронів Switchblade Україні в майбутньому.