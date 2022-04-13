Пентагон: дрони-камікадзе Switchblade вже доставили в Україну
Сполучені Штати доставили в Україну «значну кількість» дронів-камікадзе Switchblade, повідомляє Новое время.
Про це під час брифінгу повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.
Він нагадав, що США вирішили відправити 100 таких дронів, з них в Україну вже доставили "значну кількість".
"Мине не так багато часу, перш ніж решта опиняться в країні", - додав Кірбі.
Представник Пентагону також не виключив додаткових постачань дронів Switchblade Україні в майбутньому.