Президенти Литви, Польщі, Естонії та Латвії їдуть до Києва "з потужним посланням"
Президенти Литви Гітанас Науседа, Польщі Анджей Дуда, Естонії Алар Каріс і Латвії Егілс Левітс їдуть до Києва для зустрічі з главою Української держави Володимиром Зеленським, повідомляє РБК-Україна.
Про це йдеться у заявi литовського президента Науседи у Twitter.
"Прямуємо до Києва з потужним посланням про політичну підтримку і військову допомогу. Литва продовжить підтримувати боротьбу України за свій суверенітет і свободу", - йдеться в публікації.
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В адміністрації польського президента зазначили, що глави держав в українській столиці проведуть зустріч із Зеленським.
Очікується, що сторони обговорять нові поставки озброєння для нашої країни та санкції проти Росії.
Науседа також опублікував спільне фото з колегами на залізничному вокзалі.
Нагадаємо, перед цим канцлер Австрії Карл Нехаммер 9 квітня відвідав Київ і зустрівся з президентом Зеленським. Під час візиту австрійський прем'єр заявив про готовність посилювати санкції проти Росії до тих пір, поки не закінчиться війна в Україні.
Також днями столицю України відвідав прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, де провів із президентом Зеленським зустріч віч-на-віч.