Президенти Литви, Польщі, Естонії та Латвії їдуть до Києва "з потужним посланням"

Президенти Литви Гітанас Науседа, Польщі Анджей Дуда, Естонії Алар Каріс і Латвії Егілс Левітс їдуть до Києва для зустрічі з главою Української держави Володимиром Зеленським, повідомляє РБК-Україна.

Про це йдеться у заявi литовського президента Науседи у Twitter.

"Прямуємо до Києва з потужним посланням про політичну підтримку і військову допомогу. Литва продовжить підтримувати боротьбу України за свій суверенітет і свободу" , - йдеться в публікації.

Президент Литви у своєму пості додав українською мовою "Разом до перемоги!"

В адміністрації польського президента зазначили, що глави держав в українській столиці проведуть зустріч із Зеленським.

Очікується, що сторони обговорять нові поставки озброєння для нашої країни та санкції проти Росії.

Науседа також опублікував спільне фото з колегами на залізничному вокзалі.

Heading to Kyiv with a strong message of political support and military assistance. Lithuania will continue backing Ukraine's fight for its sovereignty and freedom. Разом до перемоги! pic.twitter.com/WLb5yR5W69 — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) April 13, 2022

Нагадаємо, перед цим канцлер Австрії Карл Нехаммер 9 квітня відвідав Київ і зустрівся з президентом Зеленським. Під час візиту австрійський прем'єр заявив про готовність посилювати санкції проти Росії до тих пір, поки не закінчиться війна в Україні.

Також днями столицю України відвідав прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, де провів із президентом Зеленським зустріч віч-на-віч.