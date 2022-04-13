Зеленський запропонував обміняти Медведчука на полонених українців

Президент України Володимир Зеленський запропонував обміняти затриманого Віктора Медведчука на полонених Росією українців. Про це він заявив у своєму відеозверненні﻿.

Він зазначив, що Медведчук ховався 48 днів, "і ось нарешті вирішив спробувати втекти за межі нашої держави".

"Вважаю особливо цинічним з його боку використання військового камуфляжу. Намагався так замаскуватись. Ось такий "вояка". Ось такий "патріот". Що ж, якщо Медведчук сам обрав для себе військову форму, він підпадає під правила воєнного часу. Пропоную Російській Федерації обміняти цього вашого хлопця на наших хлопців і дівчат у російському полоні. Тож важливо, щоб наші правоохоронні органи та військові також розглянули таку можливість" , - сказав Зеленський.

Нагадаємо, про затримання Віктора Медведчука вчора, 12 квітня, повідомили Володимир Зеленський та СБУ.