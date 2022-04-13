ОГП: через вторгнення РФ загинула 191 дитина

Від початку повномасштабної війни внаслідок дій російських загарбників в Україні загинула 191 дитина. Про це повідомляє﻿ Офіс генпрокурора.

Зазначається, що станом на ранок 13 квітня більше 540 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. При цьому 191 дитина загинула та більше 349 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 113, Київській - 102, Харківській - 79, Чернігівській - 54, Миколаївській - 40, Херсонській - 38, Луганській - 36, Запорізькій - 23, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15.

Через масовані бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 957 закладів освіти, з них 88 зруйновано повністю.