Британська розвідка: призначення генерала Дворнікова відображає неефективне планування РФ

Призначення Росією генерала армії Олександра Дворнікова керівником військових дій в Україні є спробою централізувати командування та управління, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.

"Нездатність злагоджено координувати військові дії досі заважала російському вторгненню" , - йдеться у повідомленні у Twitter.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 April 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/72z5bPsjSC???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/I3B0nmROkx — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 13, 2022

Зазначається, що, як і багато високопоставлених російських генералів, Дворніков має попередній досвід командування в Сирії. Крім того, з 2016 року він командує Південним військовим округом Росії, який межує з Донбасом.