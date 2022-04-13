Мер Бучі: мешканцям міста, що виїхали, поки що краще не повертатися
Жителям Бучі радять поки не повертатися додому, оскільки війна не скінчилась і тому існує загроза. А тих, хто залишився в місті, закликають не виходити за його межі через можливі мінування лісосмуг. Про це, із посиланням на заяву мера Бучі Анатолія Федорука під час телемарафону, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
При цьому він закликав зберігати спокій та додав, що місто активно патрулюється.
"Не повертайтеся, обмежуйте себе. Тут питання навіть не в тому, що немає світла, води, газу. А в тому, що війна не скінчилась. Ми знаємо, що на півночі з боку Білорусі також існує загроза і військові про це попереджають. Тож, щоб не створювати надалі транспортні колапси для наших Збройних сил, і не наражати себе на небезпеку, я порекомендував би жителям нашої громади не повертатися", - зазначив Федорук.