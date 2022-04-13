WP: США готові розширити спектр озброєнь для України

Адміністрація президента США Джо Байден готова різко розширити спектр озброєнь для військової допомоги Україні, повідомляє The Washington Post, повідомляє Новое время.

За словами джерел видання, новий пакет допомоги Україні оцінюється у 750 мільйонів доларів.

Він включає позашляховики Humvee, гелікоптери Мі-17, гаубиці, безпілотні літальні апарати берегового захисту, а також костюми радіаційного, хімічного та біологічного захисту.

При цьому чиновники зазначають, що поки не зрозуміло, чи все це спорядження залишиться в остаточному пакеті.

Представник Пентагону Джон Кірбі відмовився від коментарів.