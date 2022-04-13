Верещук: гуманітарних коридорів 13 квітня не буде

У середу, 13 квітня, гуманітарні коридори для виїзду цивільного населення діяти не будуть, повідомила﻿ віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Щодо гуманітарних коридорів на 13 квітня 2022 року: на жаль, сьогодні ми їх не відкриваємо", - написала вона.

Верещук додала, що в Запорізькій області окупанти заблокували евакуаційні автобуси, а на Луганщині вони порушують режим припинення вогню.

"Окупанти не тільки нехтують нормами міжнародного гуманітарного права, а й не можуть належним чином контролювати своїх людей на місцях. Все це створює такий рівень небезпеки на маршрутах, що ми змушені утриматися від відкриття гуманітарних коридорів сьогодні. Але, ми працюватимемо над тим, щоб гуманітарні коридори відкрилися знов якнайшвидше", - йдеться в повідомленні.