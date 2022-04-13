У Кремлі відреагували на затримання Медведчука

Російська влада недовірливо поставилася до інформації про затримання в Україні нардепа-втікача від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Спікер президента РФ Дмитро Пєсков вважає, що ці дані ще потрібно "перевірити", повідомляє Корреспондент.

"Щодо Медведчука бачив. Я нічого не можу сказати, наскільки це відповідає дійсності. Щось говорити було б неправильно без жодних підтверджень" , - сказав Пєсков.

Він нарікав на "фейки", які нібито зараз "ідуть з України".