У Кремлі відреагували на затримання Медведчука
Російська влада недовірливо поставилася до інформації про затримання в Україні нардепа-втікача від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Спікер президента РФ Дмитро Пєсков вважає, що ці дані ще потрібно "перевірити", повідомляє Корреспондент.
"Щодо Медведчука бачив. Я нічого не можу сказати, наскільки це відповідає дійсності. Щось говорити було б неправильно без жодних підтверджень", - сказав Пєсков.
Він нарікав на "фейки", які нібито зараз "ідуть з України".
"Така кількість фейків професійно чи непрофесійно генерується в Україні за допомогою різних помічників з міжнародних піар-агентств, у тому числі, що приймати одразу це за істину у першій інстанції було б неправильним", - зазначив Пєсков і додав, що "зараз все потрібно перевіряти".