Подоляк про слова Байдена про геноцид: "це крок до суду над Росією"

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував слова президента США Джо Байдена про російський геноцид в Україні. Про це він повідомив у своєму Twitter.

На його думку, цей крок дозволить змусити Росію сісти на лаву підсудних за військові злочини.

"Президент США показав готовність називати російські військові злочини геноцидом. Це крок до того, щоб змусити РФ сісти на лаву підсудних. Нашим партнерам вкрай важливо давати точні юридичні визначення того, що відбувається. Називати геноцид геноцидом - наближати кінець масовим вбивствам в Україні" , - зазначив Подоляк.