"Нафтогаз" просить українців за можливості сплатити рахунки за березень
Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" сформувала рахунки за спожитий газ у березні 2022 року. Компанія просить українців за можливості сплатити рахунки, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".
"Ми розуміємо ситуацію кожного, тому просимо вас сплатити рахунки за можливості. Це важливо, адже завдяки оплаті від населення підтримується можливість забезпечення всіх газом. З кожної сплати за спожитий газ, частина грошей йде на підтримку обороноздатності держави", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили прес-службі, компанія не планує жодних штрафів, або відключення клієнтів.
"Нафтогаз" формує платіжки щомісяця 10–12-го числа. Сума до сплати розраховується на основі даних про спожитий газ, які передає оператор ГРМ (облгаз)
"Платіть за газ в особистому кабінеті на my.gas.ua або в чатботі GASUA до 15 числа та отримуйте знижку 1 % (ви зможете її використати під час наступного платежу)", - йдеться в повідомленні.
Як отримати рахунок за спожитий газ у березні?
- В особистому кабінеті на my.gas.ua
- У чатботі GASUA у Viber або Telegram
- На електронну пошту (e-mail)
- Укрпоштою після 20-го числа поточного місяця, лише у тих регіонах, де відсутні активні бойові дії
Як заплатити за газ?
- Онлайн:
- В особистому кабінеті на my.gas.ua
- У чатботі GASUA у Viber та Telegram
- Через сайти та мобільні додатки банків
- За допомогою платіжних систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay)
Офлайн:
- Через платіжні термінали самообслуговування