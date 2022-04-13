Лукашенко відкинув можливість об'єднання Білорусі і РФ

Олександр Лукашенко відкинув можливість об'єднання Білорусі та Росії. Він заявив, що країни будуть співпрацювати.﻿ Про це, з посиланням на БелТу, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Ми з Путіним не настільки дурні, щоб діяти старими методами. Ми, кажу, відбудуємо таку єдність двох незалежних держав, що у нас будуть вчитися. Навчатимуться! І як санкції долати, і так далі" , - заявив він.

Лукашенко підкреслив, що для громадян Білорусі та Росії існує "єдина вітчизна".

"Ми завжди говоримо: від Бреста до Владивостока. Ось наша спільна вітчизна, на якій існують сьогодні дві незалежні держави" , - зазначив Лукашенко.

Нагадаємо, Володимир Путін заявив, що переговори України і Росії вдалося організувати нібито завдяки лідеру білоруського режиму Олександру Лукашенку.